Россия атаковала Украину ракетами и дронами, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар

В ночь на 12 июля Россия атаковала Украину 13 ракетами и 115 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Кроме того, противорадиолокационные ракеты Х-31 не добились целей, информация уточняется.

Зафиксировано попадание 2 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 19 ударных дронов на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69, 95 вражеских дронов на севере, юге, центре и востоке страны.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 12 июля российские ударные беспилотники атаковали Харьков и Днепр. В обоих городах зафиксировано попадание по объектам гражданской инфраструктуры, на местах возникли пожары, пострадали.

Также российские войска дважды атаковали Кривой Рог ударными дронами. После первого удара, унесшего жизни двух человек, оккупанты нанесли новый удар по городу.