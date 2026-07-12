Россияне дважды атаковали дронами предприятие в Кривом Роге, есть погибшие

Российские войска дважды атаковали Кривой Рог ударными дронами. После первого удара, унесшего жизни двух человек, оккупанты нанесли новый удар по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

По его словам, под утро российские войска атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками типа "Шахед".

В результате попадания по промышленному предприятию погибли два человека. Также повреждено предприятие и объекты инфраструктуры.

Вилкул призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку сохранялась угроза повторных ударов.

Впоследствии он сообщил, что российские войска вторично атаковали город дронами.

"Еще одна шахматная атака на промышленное предприятие города. Есть пожар. Начата аварийно-спасательная операция", - написал Вилкул.

Информация о последствиях повторного удара уточняется.

Кроме этого, в Никопольском районе российские войска атаковали дронами Никополь и Марганецкую общину. Там погиб 66-летний мужчина. Повреждены административное здание, частные дома, хозяйственное сооружение и грузовик.

В Кривом Роге все экстренные службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения продолжают работать.