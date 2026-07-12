Росія атакувала Україну ракетами та дронами, є прильоти: як ППО відбила нічний удар

У ніч на 12 липня Росія атакувала Україну 13 ракетами та 115 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередии у Повітряних силах.

Крім того, протирадіолокаційні ракети Х-31 не досягли цілей, інформація уточнюється.

Зафіксовано влучання 2 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 19 ударних дроів на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69, 95 ворожих дронів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 12 липня російські ударні безпілотники атакували Харків та Дніпро. В обох містах зафіксовано влучення по об'єктах громадянської інфраструктури, на місцях виникли пожежі, є постраждалі.

Також російські війська двічі атакували Кривий Ріг ударними дронами. Після першого удару, який забрав життя двох людей, окупанти завдали нового удару по місту.