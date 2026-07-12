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Росія атакувала Україну ракетами та дронами, є прильоти: як ППО відбила нічний удар

09:06 12.07.2026 Нд
2 хв
Скільки ворожих цілей вдалося збити?
aimg Тетяна Степанова
Росія атакувала Україну ракетами та дронами, є прильоти: як ППО відбила нічний удар Фото: сили ППО цієї ночі збили 102 ворожі цілі (Getty Images)
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У ніч на 12 липня Росія атакувала Україну 13 ракетами та 115 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі ворог атакував Україну:

  • 9 керованими авіаційними ракетами Х-59/69;
  • 4 протирадіолокаційними ракетами Х-31 з південного напрямку;
  • 115 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово - РФ, Донецьк - ТОТ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69, 95 ворожих дронів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 2 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 19 ударних дроів на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Крім того, протирадіолокаційні ракети Х-31 не досягли цілей, інформація уточнюється.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередии у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 12 липня російські ударні безпілотники атакували Харків та Дніпро. В обох містах зафіксовано влучення по об'єктах громадянської інфраструктури, на місцях виникли пожежі, є постраждалі.

Також російські війська двічі атакували Кривий Ріг ударними дронами. Після першого удару, який забрав життя двох людей, окупанти завдали нового удару по місту.

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