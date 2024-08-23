Россия атаковала Украину ракетами и дронами: сколько сбили силы ПВО

Ночная атака

Напомним, сегодня, в ночь на 23 августа, в Киеве и ряде других регионов Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза баллистики с севера. Кроме того, продолжалась российская атака против Украины ударными беспилотниками.

Позже в Черкасской области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Также во время воздушной тревоги раздалось несколько взрывов и в Сумах.

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