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Россия атаковала Украину ракетами и дронами: сколько сбили силы ПВО

Фото: работа ПВО в Украине в ночь на 23 августа (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В ночь с 22 на 23 августа 2024 года российские захватчики в очередной раз атаковали Украину "Шахедами" и ракетами. Украинским силам ПВО удалось сбить почти все цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

Отмечается, что враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области и 16 ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков - российские Ейск и Курск).

"В результате противовоздушного боя авиацией, подразделениями радиоэлектронной борьбы и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито 14 "шахедов". Еще два - локационно потеряны, информация по разрушениям не поступала", - говорится в сообщении.

Атаки россиян происходили над территориями Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областей.

Фото: результаты работы сил ПВО Украины в ночь на 23 августа (t.me/ComAFUA)

Ночная атака

Напомним, сегодня, в ночь на 23 августа, в Киеве и ряде других регионов Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза баллистики с севера. Кроме того, продолжалась российская атака против Украины ударными беспилотниками.

Позже в Черкасской области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Также во время воздушной тревоги раздалось несколько взрывов и в Сумах.

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