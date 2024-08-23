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В Черкасской области раздались взрывы

Пятница 23 августа 2024 00:50
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В Черкасской области раздались взрывы Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

В Черкасской области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.

"В Черкасской области был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении. Впоследствии там сообщили о повторных взрывах.

Перед тем Воздушные Силы предупредили об угрозе баллистики с севера.

Кроме того, сейчас продолжается российская атака против Украины ударными беспилотниками. Взрывы слышали в Сумах.

Россия обстреливает Украину

Террористическая Россия почти каждый день обстреливает территорию Украины ракетами, ударными беспилотниками, артиллерией и управляемыми авиабомбами. Цель Кремля, действия которого поддерживает большинство населения РФ, - уничтожить Украинское государство и его граждан, ведь украинцы не желают быть частью нового российского имперского образования, которое пытается реализовать кровавый диктатор Владимир Путин. Полномасштабная война, которая началась с неудачной попытки россиян взять украинскую столицу, продолжается с 24 февраля 2022 года.

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