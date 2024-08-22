В Сумах раздались взрывы

До этого Воздушные Силы ВСУ сообщали об атаке территории Украины ударными БПЛА. В частности, около 22:30 беспилотники двигались через Сумскую область в направлении Полтавской области.

Корреспонденты издания в Сумах сообщили о двух взрывах, которые были слышны в городе.

Напомним, сегодня, 22 августа, глава Сумской ОВА Владимир Артюх заявил, что после начала Курской операции уменьшилось количество обстрелов россиянами Сумской области из артиллерийских систем и стрелкового оружия. А значит, появилась возможность восстанавливать объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе энергетические, которые находятся в непосредственной близости к границе с Россией.

Курская операция

С 6 августа ВСУ ведут наступательные действия в Курской области РФ, граничащей с Сумщиной. Сейчас Украина контролирует более 90 российских населенных пунктов. Попытки россиян выбить украинских бойцов со своей земли не имеют успеха. Для этого захватчики используют неподготовленные войска, в частности, срочников, ведь Кремль не хочет отказываться от планов полной оккупации Донецкой области Украины, соответственно, перебрасывая оттуда более опытные силы на спасение Курской области. Некоторые из российских солдат, по последней информации, почти оказались в полном окружении.

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