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Росія атакувала Україну ракетами та дронами: скільки збили сили ППО

Фото: робота ППО в Україні в ніч проти 23 серпня (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В ніч з 22 на 23 серпня 2024 року російські загарбники вчергове атакували Україну "Шахедами" та ракетами. Українським силам ППО вдалось збити майже всі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

Зазначається, що ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області та 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків - російські Єйськ та Курськ).

"В результаті протиповітряного бою авіацією, підрозділами радіоелектронної боротьби та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 14 "шахедів". Ще два - локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила", - йдеться в повідомленні.

Атаки росіян відбувалися над територіями Черкаської, Кіровоградської, Полтавської та Сумської областей.

Фото: результати роботи сил ППО України в ніч на 23 серпня (t.me/ComAFUA)

Нічна атака

Нагадаємо, сьогодні, у ніч на 23 серпня у Києві та низці інших регіонів України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики з півночі. Крім того, також тривала російська атака проти України ударними безпілотниками.

Пізніше у Черкаській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.Також під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів і в Сумах.

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Повітряні сили УкраїниВійна Росії проти УкраїниАтака дронів