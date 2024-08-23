Росія атакувала Україну ракетами та дронами: скільки збили сили ППО

Нічна атака

Нагадаємо, сьогодні, у ніч на 23 серпня у Києві та низці інших регіонів України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики з півночі. Крім того, також тривала російська атака проти України ударними безпілотниками.

Пізніше у Черкаській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.Також під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів і в Сумах.

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