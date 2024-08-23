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В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога: в чем причина

Пятница 23 августа 2024 00:45
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В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога: в чем причина
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 23 августа в Киеве и в ряде других регионов Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

Тревогу в Киеве объявили в 00:39. Причиной стала угроза баллистики с севера.

"Внимание! Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь в укрытия", - говорится в сообщении Киевской городской военной администрации в 00:44.

Кроме того, в ряде областей Украины зафиксированы вражеские дроны-камикадзе. В частности, в 00:42 в Черкасской области слышали звуки взрывов. Вероятно, работает ПВО, однако официальной информации пока не было. До этого в ПС сообщали об угрозе применения ударных БпЛА в регионе.

Обновлено в 01:19

Военные сообщили об отбое угрозы баллистики. В это время в Киеве объявили отбой воздушной тревоги. Однако угроза БпЛА в ряде областей до сих пор остается.

Где объявлена тревога

По состоянию на 00:40 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога: в чем причина

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