Россия атаковала Украину неизвестными ракетами и "Шахедами": сколько сбила ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Также еще два беспилотника локационно потеряны в результате активного противодействия РЭБ.

Атаку отбивали зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Этой ночью враг выпустил из Белгородской области ракеты неустановленного типа, а также 28 дронов-камикадзе (район пусков - Курск, Приморско-Ахтарск).

Ночная атака России

В ночь на 12 октября россияне атаковали Николаевскую область. Дрон попал на территорию фермы, там вспыхнул пожар.

Кроме того, оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам, а также ударили авиабомбами по Запорожью. В результате авиаудара пострадали три человека, среди них 11-летняя девочка.

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