ua en ru
Сб, 12 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия атаковала Украину неизвестными ракетами и "Шахедами": сколько сбила ПВО

Украина , Суббота 12 октября 2024 10:17
UA EN RU
Россия атаковала Украину неизвестными ракетами и "Шахедами": сколько сбила ПВО Фото: силы ПВО уничтожили 24 из 28 "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия ночью 12 октября атаковала Украину неизвестными ракетами и ударными дронами. Большинство "Шахедов" удалось уничтожить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью враг выпустил из Белгородской области ракеты неустановленного типа, а также 28 дронов-камикадзе (район пусков - Курск, Приморско-Ахтарск).

Атаку отбивали зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Силы ПВО уничтожили 24 вражеских дрона. ПВО работала в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях.

Также еще два беспилотника локационно потеряны в результате активного противодействия РЭБ.

Ночная атака России

В ночь на 12 октября россияне атаковали Николаевскую область. Дрон попал на территорию фермы, там вспыхнул пожар.

Кроме того, оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам, а также ударили авиабомбами по Запорожью. В результате авиаудара пострадали три человека, среди них 11-летняя девочка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Война России против Украины Ракеты Атака дронов
NEWS
Старая новая монета. Откуда взялись "шаги" и когда они могут заменить "копейки"
Старая новая монета. Откуда взялись "шаги" и когда они могут заменить "копейки"
DAILY
"Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском