Российские дроны атаковали Николаевскую область: возникло несколько пожаров

Российские войска в ночь на 12 октября атаковали дронами Николаевскую область. В результате обстрела возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Пожары были оперативно ликвидирован. Пострадавших нет", - сообщил глава ОВА.

Кроме того, из-за падения обломков сбитого дрона вспыхнула сухая трава на открытой территории за пределами населенного пункта.

Оккупанты атаковали ударными дронами Снигиревскую общину. В результате попадания беспилотника возник пожар на территории фермерского хозяйства.

Как отметил Ким, этой ночью в Николаевской области уничтожили три "Шахеда".

Ночные обстрелы Украины

Вечером 11 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Сумы. Россияне попали в жилищный микрорайон.

Также российские захватчики ударили авиабомбами по Запорожью этой ночью. В результате атаки повреждены объект инфраструктуры, частные дома и конный клуб. Известно о трех раненых, среди них 11-летний ребенок.

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