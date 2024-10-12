ua en ru
Сб, 12 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российские дроны атаковали Николаевскую область: возникло несколько пожаров

Николаев, Суббота 12 октября 2024 09:02
UA EN RU
Российские дроны атаковали Николаевскую область: возникло несколько пожаров Фото: россияне ударили "Шахедами" по Николаевской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в ночь на 12 октября атаковали дронами Николаевскую область. В результате обстрела возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

Как отметил Ким, этой ночью в Николаевской области уничтожили три "Шахеда".

Оккупанты атаковали ударными дронами Снигиревскую общину. В результате попадания беспилотника возник пожар на территории фермерского хозяйства.

Кроме того, из-за падения обломков сбитого дрона вспыхнула сухая трава на открытой территории за пределами населенного пункта.

"Пожары были оперативно ликвидирован. Пострадавших нет", - сообщил глава ОВА.

Ночные обстрелы Украины

Вечером 11 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Сумы. Россияне попали в жилищный микрорайон.

Также российские захватчики ударили авиабомбами по Запорожью этой ночью. В результате атаки повреждены объект инфраструктуры, частные дома и конный клуб. Известно о трех раненых, среди них 11-летний ребенок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область Пожар Война в Украине Война России против Украины Атака дронов
NEWS
Старая новая монета. Откуда взялись "шаги" и когда они могут заменить "копейки"
Старая новая монета. Откуда взялись "шаги" и когда они могут заменить "копейки"
DAILY
"Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском