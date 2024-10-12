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Враг бил по Запорожью КАБами. Уточнены последствия ночного обстрела (видео)

Запорожье, Суббота 12 октября 2024 08:11
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Враг бил по Запорожью КАБами. Уточнены последствия ночного обстрела (видео) Фото: последствия российского авиаудара КАБами по Запорожью 12 октября (npu.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Запорожье этой ночью подверглось вражескому обстрелу с применением, по предварительным данным, управляемых авиабомб (КАБов / УАБов). Российские захватчики нанесли три удара по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины и начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

По данным правоохранительных органов, росармия нанесла три авиаудара по территории города Запорожье в ночь на 12 октября в период с 2:20 до 2:31.

Захватчики попали:

  • по объекту инфраструктуры,
  • по частному сектору,
  • и по территории конного клуба.

"Сейчас известно о двух раненых гражданах, среди них - 11-летний ребенок", - передали в полиции, и добавили, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

"На местах вражеских ударов работают полицейские, спасатели и другие профильные службы города", - говорится в сообщении НПУ.

Кроме того, был развернут мобильный пункт для обращений, куда люди могут обратиться за помощью или написать заявление о поврежденном имуществе.

"Также пострадавшие могут позвонить по номерам 102 или +380504529195", - рассказали в полиции.

Последствия российского авиаудара КАБами по Запорожью 12 октября (фото: npu.gov.ua)

Каково состояние пострадавших

Как уточнил руководитель ОВА, два человека от госпитализации отказались сразу, а 11-летняя девочка получила медицинскую помощь в больнице, и теперь уже находится дома.

До этого чиновник сообщал, что из-за вражеских обстрелов в Запорожье были травмированы женщины 55 и 22 лет, и 11-летняя девочка.

Ночной авиаудар по Запорожью

Напомним, этой ночью, 12 октября, в Запорожье раздались взрывы на фоне предупреждения об угрозе авиаударов. Так, в Воздушных силах ВСУ фиксировали пуск врагом управляемых авиабомб (КАБ).

Уже утром стало известно, что в Запорожье в результате российского авиаудара были трое пострадавших. В ГСЧС рассказали, что продолжаются аварийно-спасательные работы. Кроме того, полностью разрушен частный дом, а пожары охватили 35 "квадратов".

В ОВА также рассказали, что противник попал по частным жилым домам и по производственным помещениям одного из предприятий города.

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