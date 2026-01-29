ua en ru
Чт, 29 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны летели с разных направлений: в Воздушных силах рассказали детали ночной атаки РФ

Четверг 29 января 2026 08:54
UA EN RU
Дроны летели с разных направлений: в Воздушных силах рассказали детали ночной атаки РФ Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 84 российских дрона (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 29 января Россия атаковала Украину 105 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 84 вражеских беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 28 января до утра 29 января россияне атаковали 105 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское - ТОТ АР Крым. Около 70 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 18 ударных дронов на 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 29 января Россия в очередной раз атаковала ряд украинских городов. В частности, в Вольнянске Запорожской области погибли люди, разрушены дома и были пожары.

Ночью под ударом дронов в очередной раз оказалась Одесса. По словам главы МВА Сергея Лысака, в городе поврежден объект инфраструктуры.

Россияне направили дроны и на Кривой Рог. В результате вражеских ударов в городе повреждены одноэтажное здание и 2 легковых автомобиля. Также есть последствия атаки в Днепропетровской области.

В ночь на 28 января РФ запустила по Украине одну баллистику и 146 дронов различных типов. Украинские силы ПВО сбили 130 вражеских беспилотников.

В то же время враг атаковал Киев, Одессу, Запорожье и Кривой Рог. Подробнее о последствиях обстрелов - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов
Новости
Жертвы, разрушения и пожары: что известно о ночном обстреле Вольнянска, Одессы и Кривого Рога
Жертвы, разрушения и пожары: что известно о ночном обстреле Вольнянска, Одессы и Кривого Рога
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве