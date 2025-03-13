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Часть Херсона осталась без света из-за российского обстрела

Херсон, Четверг 13 марта 2025 07:18
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Часть Херсона осталась без света из-за российского обстрела Иллюстративное фото: в Херсоне проблемы со светом из-за вражеских обстрелов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Часть Херсонской громады осталась без света в результате сегодняшнего массированного российского обстрела. Были частично обесточены шесть районов.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

"После российских обстрелов часть нашей громады без электроснабжения. Оккупанты частично лишили электричества Корабельный и Центральный районы, а также Молодежное, Надднепрянское, Инженерное, частично Зеленовку", - проинформировал чиновник.

По его словам, специалисты "Херсоноблэнерго" изучают объемы повреждений. Также проводятся обследования сетей.

"Во время восстановительных работ возможны перебои с электроснабжением", - предупредил начальник Херсонской ГВА.

Массированный обстрел Херсона 13 марта

Как сообщалось ранее, в ночь на 13 марта российские террористы массированно обстреляли Херсон, рассказали местные власти. Вражеские удары по городу начались после полуночи.

Уже утром стало известно, что в результате вражеского артобстрела в Херсоне погибла 42-летняя женщина, которая получила травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, в Днепровском районе Херсона российские оккупанты атаковали с дрона 60-летнего местного жителя. Мужчина был в машине. Он получил осколочные ранения спины и нижних конечностей.

Также в ГВА проинформировали, что в результате российской атаки в Днепровском районе Херсона наблюдается падение давления в сети газоснабжения.

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