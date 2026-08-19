Фальстарт Федорова или вызов Банковой: стали ли реальнее выборы на фоне разоблачений НАБУ

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Михаил Федоров со своим призывом к выборам достал политическую бомбу. Но пока непонятно, взорвется ли она.

О том, как общество и политикум отреагировали на выступление экс-министра, и связан ли с этим новый коррупционный скандал с участием Банковой – читайте в колонке журналиста РБК-Украина Милана Лелича.

Главное: Скепсис власти . У Зеленского призывы Федорова к выборам считают "политическим фальстартом", в новый Майдан не верят.

. У Зеленского призывы Федорова к выборам считают "политическим фальстартом", в новый Майдан не верят. Сдержанность оппозиции . Ряд оппонентов власти восприняли заявление экс-министра лишь как собственную политическую игру.

. Ряд оппонентов власти восприняли заявление экс-министра лишь как собственную политическую игру. Фактор НАБУ . Новый коррупционный скандал с участием замглавы ОП Мудрой, по мнению собеседников во власти, не зря совпал с призывами к выборам.

. Новый коррупционный скандал с участием замглавы ОП Мудрой, по мнению собеседников во власти, не зря совпал с призывами к выборам. Риск Майдана. Динамика протестов непредсказуема: скандалы в окружении президента потенциально могут спровоцировать взрыв.

"Мы не должны позволить Путину решать, когда украинцам можно выбирать свою власть", – с таким месседжем поздним вечером 18 августа вышел к украинцам экс-министр обороны Михаил Федоров.

Хотя некоторые не увидели в его выступлении прямого призыва к проведению выборов (действительно, вот так в лоб – "Срочно нужно провести выборы президента/парламента" – Федоров не сказал), абсолютное большинство трактовало его послание именно как необходимость запускать избирательный процесс уже сейчас. Тем более, что похожие идеи некоторое время назад уже начали забрасывать в информационное пространство.

Бомба пока не взорвалась

В целом, такой призыв политика с третьим рейтингом в стране, да еще и опирающегося на определенную поддержку "улицы" мог бы стать настоящей бомбой. Которая полностью поменяла бы не только содержание политического процесса в Украине, но и течение войны, в перспективе – условия возможного мира или перемирия, отношения Украины с западными партнерами и т.д.

Но для этого бомба должна была взорваться. А это было бы возможно, если бы призыв Федорова по-настоящему всех "зажег": политический класс, лидеров общественного мнения и различных активистов, широкие массы.

В команде власти на призывы Федорова отреагировали ожидаемо скептично. Собеседники РБК-Украина говорили и о "политическом фальстарте", и о "политическом самоубийстве". Мол, своим первым по-настоящему резким заявлением Федоров ухудшил свои же шансы на политическое будущее.

И, конечно, в президентском окружении совершенно уверены, что "раскачать" ситуацию у Федорова не получится. По словам одного из собеседников, "шансы нулевые, даже отрицательные".

Другой приводил очевидные аргументы о том, что украинцам сейчас попросту не до того – только в Киеве за день уже по десятку воздушных тревог, ежедневно страдают и множество других городов, какие тут выборы.

Гораздо интереснее было посмотреть на реакцию различной оппозиции. Большинство игроков восприняли призывы Федорова без особого энтузиазма, к примеру, "Европейская солидарность". Скептически высказались и некоторые сторонники Валерия Залужного.

Особо едкие оппозиционеры отмечали, что Федоров внезапно увидел проблемы в "системе", как только перестал быть ее частью – мол, значит, предыдущие семь лет его все устраивало.

Примечательно, что и некоторые оппозиционно настроенные к Зеленскому деятели из антикоррупционного движения (которых собеседники в команде президента единодушно записывали в "партию Федорова") комментировали инициативу довольно прохладно.

Даже утренний митинг под парламентом не сменил повестку из-за свежих новостей – там по-прежнему требовали вернуть Федорова в кресло главы Минобороны, а не выборов.

В социальных сетях, безусловно, нашлось немало тех, кому призыв Федорова пришелся по душе. Но многие – кого в симпатиях к Зеленскому сложно заподозрить – увидели в обращении Федорова попытку конвертировать "картоночные протесты" в персональный политический капитал.

И указывали на главную помеху для выборов – невозможность (а иногда и ненужность) их проведения в воюющей стране. О том же говорили и представители дипломатического корпуса, с которыми пообщалось РБК-Украина.

О том, с какими объективными трудностями столкнется любой избирательный процесс в Украине, даже в условиях перемирия, РБК-Украина ранее подробно писало, когда в начале года выборы на недолгое время все же оказались на повестке дня.

Фото: протесты в Киеве (РБК-Украина)

Безусловно, у Федорова наверняка есть ответ на этот вопрос. Весь его политический и медийный стиль демонстрирует, что он вряд бы сделал первый шаг, не имея на уме следующий. Большинство собеседников издания считают, что это может быть инициатива с проведением выборов в "Дие", или с помощью "Дии", или аналогичным "цифровым" путем.

Из конкретных политических результатов громкого заявления Федорова – результат на табло при голосовании за его преемника, Евгения Хмару – 312 голосов "за".

Даже оптимистично настроенные источники издания в команде власти рассчитывали на меньшее количество голосов. Как объяснил один из них, такое единодушие депутатов как раз (как минимум частично) вызвано их реакцией на инициативу Федорова.

Безусловно, своего последнего слова пока не сказала "улица". Возможно, ее еще удастся мобилизировать. Тем более, на фоне еще более свежих новостей.

Спинофф "Миндичгейта"

В то время, как радостные депутаты фотографировались с свеженазначенным министром Евгением Хмарой, набирал обороты новый скандал. Своего рода спинофф "Миндичгейта", озаглавленный "Форрест Гамп".

На этот раз посвященный тому, как группа высокопоставленных лиц с участием замглавы ОП Ирины Мудрой искала и легализировала средства для внесения залога за экс-министра юстиции Германа Галущенко, попавшего за решетку в рамках "Миндичгейта".

Нельзя не заметить, что сотрудники НАБУ научились очень грамотно "упаковывать" свои расследования для широкой публики. Никаких сложных схем со стрелочками, никаких перечислений многочисленных юрлиц и их связей между собой.

Вместо этого – яркие, меметичные фразы и образы, вроде "нам всем пи**а", "коррупцию надо возглавить" и пересчитывания мешков с наличкой на парковке.

Собеседники РБК-Украина в команде власти уверены, что выход первой серии громкого расследования сразу после заявления Федорова о прогнившей системе и необходимости выборов – не простое совпадение. Мол, только Федоров начал говорить о коррупции, ее сразу же обнаружили, и где – в Офисе президента, с участием целого замглавы ОП Ирины Мудрой.

С одной стороны, перебить эффект от "Миндичгейта" и "двушечки на Москву" в принципе сложно. С другой стороны – пока неизвестно, что и кто будет фигурировать в следующих сериях. И как это будет воспринято публикой, мотивирует ли ее к активным действиям, в том числе и на улице.

Практика показывает, что никто и никогда не может предвидеть следующего Майдана или даже мини-Майдана: ни социологи, ни политологи, ни отдельные политики, мнящие себя непревзойденными кукловодами, которые легко управляют народными массами (последних во времена Януковича было немало в Партии регионов). Тогда тренд последних суток действительно может развернуться.

…Могущественный деятель попадает за решетку, его пытаются вытащить влиятельные друзья, но в итоге и сами попадают в паутину – а в это время в стране проходят уличные протесты и продолжается война с более крупным соседом.

Могло бы быть синопсисом крепкого политического триллера, даже с любовной линией, которую заметили самые внимательные (или информированные). Проблема в том, что мы в этом триллере живем.