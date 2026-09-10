Россия ударила по иностранному буксиру возле Одессы, погибли граждане Азербайджана

В результате очередной российской атаки на гражданское судоходство в Одесской области погибли два гражданина Азербайджана, еще двое получили ранения.

Украинская сторона фиксирует каждый подобный случай и систематически информирует международных партнеров о российском терроре на гражданском судоходстве и транспортной инфраструктуре.

Россия продолжает целенаправленно наносить удары по гражданским судам и портовой инфраструктуре Украины. Это создает прямую угрозу жизни как украинских, так и иностранных моряков.

В ведомстве выразили соболезнования родным погибших и пожелали скорейшего выздоровления раненым.

В результате атаки погибли два члена экипажа - граждане Азербайджана.

Российские войска нанесли удар по гражданскому буксиру Tedy, ходившему под иностранным флагом.

Напомним, что российские обстрелы гражданского судоходства и портовой инфраструктуры уже привели к резкому сокращению работы ключевых морских гаваней Одесщины.

Как сообщалось ранее, из-за постоянных атак РФ поток судов через Одессу упал в 7-8 раз и просел в целом на 75%.

Это почти полностью остановило работу портов Одессы, Черноморска и Южного, что заставляет Украину обращаться за помощью к международным партнерам.

Кроме того, длительная блокада портов Одессы создает угрозу для ВВП страны.

Закрытие и ограничение работы украинских гаваней наносят миллионный ущерб металлургии и агроэкспорту, а под риском ежемесячно находятся около 4-5 млн тонн важных грузов.