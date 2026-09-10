Россия ударила по иностранному буксиру возле Одессы, погибли граждане Азербайджана
В результате очередной российской атаки на гражданское судоходство в Одесской области погибли два гражданина Азербайджана, еще двое получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.
Последствия удара по судну
Российские войска нанесли удар по гражданскому буксиру Tedy, ходившему под иностранным флагом.
В результате атаки погибли два члена экипажа - граждане Азербайджана.
Относительно других пострадавших известно:
- госпитализированные - два гражданина Азербайджана получили ранения и находятся в больнице;
- получили помощь на месте - шестерым морякам (также гражданам Азербайджана) медики оказали помощь на месте, госпитализация им не понадобилась.
В ведомстве выразили соболезнования родным погибших и пожелали скорейшего выздоровления раненым.
Систематические атаки на инфраструктуру
Россия продолжает целенаправленно наносить удары по гражданским судам и портовой инфраструктуре Украины. Это создает прямую угрозу жизни как украинских, так и иностранных моряков.
Украинская сторона фиксирует каждый подобный случай и систематически информирует международных партнеров о российском терроре на гражданском судоходстве и транспортной инфраструктуре.
Напомним, что российские обстрелы гражданского судоходства и портовой инфраструктуры уже привели к резкому сокращению работы ключевых морских гаваней Одесщины.
Как сообщалось ранее, из-за постоянных атак РФ поток судов через Одессу упал в 7-8 раз и просел в целом на 75%.
Это почти полностью остановило работу портов Одессы, Черноморска и Южного, что заставляет Украину обращаться за помощью к международным партнерам.
Кроме того, длительная блокада портов Одессы создает угрозу для ВВП страны.
Закрытие и ограничение работы украинских гаваней наносят миллионный ущерб металлургии и агроэкспорту, а под риском ежемесячно находятся около 4-5 млн тонн важных грузов.