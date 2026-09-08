Россия атаковала "7-й километр" под Одессой: есть пострадавший

Ночью российские войска нанесли удар по рынку "7-й километр" в пригороде Одессы. В результате атаки повреждены торговые павильоны, пострадал 58-летний охранник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.

Ночной удар по рынку

Российская атака пришлась на рынок "7-й километр", расположенный в пригороде Одессы. В результате удара на территории объекта были повреждены торговые павильоны.

Во время атаки пострадал 58-летний охранник. Мужчину госпитализировали. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Что известно о "7-м километре"

Рынок "7-й километр" имеет официальное название — ООО "Промтоварный рынок". Он является крупнейшим оптово-розничным промтоварным рынком в Украине и входит в число крупнейших объектов такого типа в Европе.

Именно этот рынок в ночь на 8 сентября оказался под российским ударом. В результате были повреждены торговые павильоны, также пострадал охранник объекта.

Обновление на 09:45

Число пострадавших в результате атаки на рынок в пригороде Одессы увеличилось до трех человек. За медицинской помощью обратились еще двое мужчин 1972 и 1978 годов рождения. В госпитализации они не нуждались. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.