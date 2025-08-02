Россия атаковала село возле Запорожья: двое раненых и сотня поврежденных домов

В результате вражеского обстрела одного из сел Запорожского района пострадали по меньшей мере двое мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram .

Они госпитализированы с травмами, сообщают местные власти.

По предварительным данным, повреждено около 100 частных домов: во многих выбиты окна, разрушены крыши и двери.

В результате обстрела загорелся один из домов и прилегающие хозяйственные постройки. Пожар удалось оперативно локализовать.

Фото: Атака РФ на село возле Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)

Под удар также попали местная школа и амбулатория. Разрушения зафиксированы и на этих объектах.

На месте работают спасатели, полиция и медики. Экстренные службы фиксируют убытки и оказывают помощь населению.

Власти призывают местных жителей быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.