Россия атаковала село возле Запорожья: двое раненых и сотня поврежденных домов
В результате вражеского обстрела одного из сел Запорожского района пострадали по меньшей мере двое мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram.
Они госпитализированы с травмами, сообщают местные власти.
По предварительным данным, повреждено около 100 частных домов: во многих выбиты окна, разрушены крыши и двери.
В результате обстрела загорелся один из домов и прилегающие хозяйственные постройки. Пожар удалось оперативно локализовать.
Под удар также попали местная школа и амбулатория. Разрушения зафиксированы и на этих объектах.
На месте работают спасатели, полиция и медики. Экстренные службы фиксируют убытки и оказывают помощь населению.
Власти призывают местных жителей быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Атаки РФ на Запорожье
Один из самых массированных ударов по Запорожью был 18 июля. Тогда россияне ударили ударными дронами по области.
В пригороде областного центра были зафиксированы разрушения и пожары в нежилых помещениях. Ранения получил мужчина.
Тогда также представитель сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщил, что украинские войска смогли восстановить ряд позиций в районе города Орехов в Запорожской области.
По его словам, это удалось благодаря тому, что ВСУ используют маневренную оборону и контратакуют врага.
Предыдущая массированная атака дронов на Запорожскую область произошла в ночь с 14 на 15 июля. Воздушная тревога в регионе непрерывно звучала более 16 часов.