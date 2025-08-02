Росія атакувала село біля Запоріжжя: двоє поранених та сотня пошкоджених будинків

У результаті ворожого обстрілу одного з сіл Запорізького району постраждали щонайменше двоє мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram .

Влада закликає місцевих жителів бути обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

На місці працюють рятувальники, поліція та медики. Екстрені служби фіксують збитки та надають допомогу населенню.

Під удар також потрапили місцева школа та амбулаторія. Руйнування зафіксовано й на цих об’єктах.

Внаслідок обстрілу зайнявся один з будинків та прилеглі господарчі споруди. Пожежу вдалося оперативно локалізувати.

За попередніми даними, пошкоджено близько 100 приватних будинків: у багатьох вибито вікна, зруйновано дахи та двері.

Їх госпіталізовано з травмами, повідомляє місцева влада.

Атаки РФ на Запоріжжя

Один із наймасованіших ударів по Запоріжжю був 18 липня. Тоді росіяни вдарили ударними дронами по області.

У передмісті обласного центру було зафіксовано руйнування та пожежі в нежитлових приміщеннях. Поранення отримав чоловік.

Тоді також речник сил оборони Півдня України Владислав Волошин повідомив, що українські війська змогли відновити низку позицій у районі міста Оріхів у Запорізькій області.

За його словами, це вдалося завдяки тому, що ЗСУ використовують маневрену оборону і контратакують ворога.

Попередня масована атака дронів на Запорізьку область сталася в ніч з 14 на 15 липня. Повітряна тривога в регіоні безперервно лунала понад 16 годин.