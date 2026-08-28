Россия атаковала Павлоград: вспыхнул пожар, есть пострадавшие в тяжелом состоянии

Кроме того, 6 августа страна-агрессор ударила дроном-ракетой "Бандероль" по сортировочному депо "Укрпочты" в Павлограде. В результате вражеского обстрела погибли две работницы.

РБК-Украина также писало, что недавно россияне ударили тремя КАБами по производственному комплексу в Павлограде. Там находятся предприятия партнеров группы компаний Star Brands.