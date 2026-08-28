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Россия атаковала Павлоград: вспыхнул пожар, есть пострадавшие в тяжелом состоянии

17:40 28.08.2026 Пт
1 мин
В результате российского обстрела ранены четыре человека
aimg Валерий Ульяненко
Фото: РФ ударила по Павлограду (t.me/dnipropetrovskaODA)

В пятницу, 28 августа, российские оккупанты ударили по Павлограду. В результате обстрела вспыхнул пожар, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

"Враг нанес удар по Павлограду. Произошло возгорание", - рассказал он.

Ганжа отметил, что в результате вражеского обстрела пострадали четыре человека.

Он также добавил, что трое из раненых находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, 13 августа российские оккупанты ударили по Павлограду. Была атакована логистическая компания, вспыхнул пожар. Тогда ранения получили двое мужчин.

Ранее, в ночь на 9 августа, россияне ударили вблизи торгового центра и по энергообъектам Павлограда. Пострадали девять человек, среди которых четверо детей.

Кроме того, 6 августа страна-агрессор ударила дроном-ракетой "Бандероль" по сортировочному депо "Укрпочты" в Павлограде. В результате вражеского обстрела погибли две работницы.

РБК-Украина также писало, что недавно россияне ударили тремя КАБами по производственному комплексу в Павлограде. Там находятся предприятия партнеров группы компаний Star Brands.

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