Удар по Павлограду: российские КАБы прилетели по крупному производителю снеков
23 июля оккупанты бомбили Павлоград. Три КАБа ударили по производствам снеков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Star Brands в Facebook.
Россия бомбила производство Star Brands
В результате очередной российской атаки получил повреждения производственный комплекс в Павлограде.
Там расположены предприятия партнеров Группы компаний Star Brands:
- ООО "Клуб Чипсов",
- ООО "Снек Продакшн".
Это производители известных украинских снековых брендов, говорится в сообщении.
"По предварительной информации, город получил несколько мощных ударов. Очевидцы говорят о четырех взрывах, три из которых пришлись по производственному комплексу и прилегающих к нему территориях", - говорят в Star Brands .
Среди пострадавших оказались:
- рабочие производства,
- сотрудники подрядных организаций,
- численность жителей города за пределами комплекса.
"Самая болезненная потеря - это люди, а управляемые авиабомбы - страшное оружие и новая угроза для Павлограда, который уже несколько дней испытывает на себе последствия мощных ударов КАБов", - сообщили бизнесмены.
Также они отметили, что на предприятиях оборудованы стационарные и мобильные укрытия, расположенные в разных частях территории комплекса для максимально мобильной эвакуации персонала.
"Предприятия получили серьезные повреждения и разрушения, окончательный масштаб ущерба уточняется. Проводится оценка последствий и определяются первоочередные мероприятия по возобновлению работы производственного комплекса", - уточнили в сообщении.
Авиаудар РФ по Павлограду
Напомним, что сегодня, 23 июля, около 11.00 враг бомбил Павлоград КАБами.
Сообщалось, что в городе повреждено предприятие пищевой промышленности: на его территории загорелся пожар.
В результате атаки погибли три человека, 28 человек получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы.
20 июля Россия впервые била КАБами по Павлограду. 11 человек, в том числе 13-летняя девочка, госпитализированы в состоянии средней тяжести.
А 7 апреля российские войска третий раз за год ударным дроном атаковали склады продовольственной компании Star Brands в Павлограде Днепропетровской области. Ранее подобные удары произошли в апреле и ноябре 2025 года.