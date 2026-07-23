Удар по Павлограду: российские КАБы прилетели по крупному производителю снеков

23 июля оккупанты бомбили Павлоград. Три КАБа ударили по производствам снеков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Star Brands в Facebook.

Россия бомбила производство Star Brands

В результате очередной российской атаки получил повреждения производственный комплекс в Павлограде.

Там расположены предприятия партнеров Группы компаний Star Brands:

ООО "Клуб Чипсов",

ООО "Снек Продакшн".

Это производители известных украинских снековых брендов, говорится в сообщении.

"По предварительной информации, город получил несколько мощных ударов. Очевидцы говорят о четырех взрывах, три из которых пришлись по производственному комплексу и прилегающих к нему территориях", - говорят в Star Brands .

Среди пострадавших оказались:

рабочие производства,

сотрудники подрядных организаций,

численность жителей города за пределами комплекса.

"Самая болезненная потеря - это люди, а управляемые авиабомбы - страшное оружие и новая угроза для Павлограда, который уже несколько дней испытывает на себе последствия мощных ударов КАБов", - сообщили бизнесмены.

Также они отметили, что на предприятиях оборудованы стационарные и мобильные укрытия, расположенные в разных частях территории комплекса для максимально мобильной эвакуации персонала.

"Предприятия получили серьезные повреждения и разрушения, окончательный масштаб ущерба уточняется. Проводится оценка последствий и определяются первоочередные мероприятия по возобновлению работы производственного комплекса", - уточнили в сообщении.

Авиаудар РФ по Павлограду

Напомним, что сегодня, 23 июля, около 11.00 враг бомбил Павлоград КАБами.

Сообщалось, что в городе повреждено предприятие пищевой промышленности: на его территории загорелся пожар.

В результате атаки погибли три человека, 28 человек получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы.