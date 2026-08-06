Российская "Бандероль" уничтожила депо "Укрпочты" в Павлограде, есть погибшие

Россияне ударили дроном-ракетой "Бандероль" по сортировочному депо "Укрпочты" в Павлограде. В результате удара погибли две работницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

"Сегодня в семье "Укрпочты" трудный день. В Павлограде российская "бандероль" сегодня уничтожила наше сортировочное депо и точку базирования передвижных отделений. Самое болезненное то, что этот удар унес жизни двух работниц: Оля и Оля", - рассказал он.

Смилянский добавил, что во время удара ранения получил и механик - его жизни ничего не угрожает.

Он подчеркнул, что уничтоженное россиянами депо обслуживало Павлоград и близлежащие села района.

"Враг хотел остановить наше движение здесь, но мы не дадим этого сделать. Все резервные схемы уже работают. Пенсии, лекарства, посылки и письма будут развозиться по графику", - заявил гендиректор "Укрпочты".

Смилянский предупредил, что из-за настроек процессов в первые дни произойдут небольшие задержки. Кроме того, клиентам возместят все, что было уничтожено при обстреле.

Напомним, утром 1 августа российские войска атаковали беспилотниками экипаж передвижного отделения "Укрпочты" в Черниговской области. В результате удара ранения получили двое сотрудников.