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Росія атакувала Павлоград: спалахнула пожежа, є постраждалі у важкому стані

17:40 28.08.2026 Пт
1 хв
Внаслідок російського обстрілу поранені чотири людини
aimg Валерій Ульяненко
Фото: РФ вдарила по Павлограду (t.me/dnipropetrovskaODA)

У п'ятницю, 28 серпня, російські окупанти вдарили по Павлограду. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

"Ворог завдав удару по Павлограду. Сталося займання", - розповів він.

Ганжа зазначив, що внаслідок ворожого обстрілу постраждали чотири людини.

Він також додав, що троє з поранених перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, 13 серпня російські окупанти вдарили по Павлограду. Була атакована логістична компанія, спалахнула пожежа. Тоді поранення отримали двоє чоловіків.

Раніше, в ніч на 9 серпня росіяни вдарили поблизу торговельного центру та по енергооб'єктах Павлограду. Постраждали дев'ятеро людей, серед яких четверо дітей.

Крім того, 6 серпня країна-агресорка вдарила дроном-ракетою "Бандероль" по сортувальному депо "Укрпошти" у Павлограді. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло дві працівниці.

РБК-Україна також писало, що нещодавно росіяни вдарили трьома КАБами по виробничому комплексу в Павлограді. Там розташовані підприємства партнерів групи компаній Star Brands.

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ПавлоградПожежаВійна в Україні