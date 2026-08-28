Росія атакувала Павлоград: спалахнула пожежа, є постраждалі у важкому стані

"Ворог завдав удару по Павлограду. Сталося займання", - розповів він.

Ганжа зазначив, що внаслідок ворожого обстрілу постраждали чотири людини.

Він також додав, що троє з поранених перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, 13 серпня російські окупанти вдарили по Павлограду. Була атакована логістична компанія, спалахнула пожежа. Тоді поранення отримали двоє чоловіків.

Раніше, в ніч на 9 серпня росіяни вдарили поблизу торговельного центру та по енергооб'єктах Павлограду. Постраждали дев'ятеро людей, серед яких четверо дітей.