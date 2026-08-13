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Россия ударила по логистической компании в Павлограде, вспыхнул пожар

16:59 13.08.2026 Чт
1 мин
Информация о пострадавших в результате атаки уточняется
aimg Валерий Ульяненко
Россия ударила по логистической компании в Павлограде, вспыхнул пожар Фото: РФ ударила по логистической компании в Павлограде (facebook.com DSNSKyiv)
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В четверг, 13 августа, российские оккупанты ударили по Павлограду. Под ударом оказалась логистическая компания, вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

"Россияне атаковали Павлоград. Ударили по помещению логистической компании. Вспыхнул пожар", - рассказал он.

Ганжа отметил, что в настоящее время уточняется информация о пострадавших в результате обстрела.

Позже начальник ОВА сообщил, что спасатели локализовали пожар на месте вражеского удара в Павлограде. Он добавил, что сейчас идет ликвидация последствий.

Россия ударила по логистической компании в Павлограде, вспыхнул пожарФото: последствия вражеского удара по Павлограду (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обновлено 18:17

По данным главы Днепропетровской ОВА, в результате удара россиян по Павлограду ранения получили двое мужчин. Они отказались от госпитализации.

Напомним, в ночь на 9 августа российские оккупанты ударили вблизи торгового центра и по энергообъектам Павлограда. Там пострадали девять человек, среди которых четверо детей.

Ранее, 6 августа, РФ ударила дроном-ракетой "Бандероль" по сортировочному депо "Укрпочты" в Павлограде. В результате вражеского обстрела погибли две работницы.

Отметим, недавно российские оккупанты ударили тремя КАБами по производственному комплексу в Павлограде. Там находятся предприятия партнеров группы компаний Star Brands.

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