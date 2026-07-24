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Главная » Бизнес » Энергетика

Чернигов и район частично без света после удара РФ по энергообъекту

11:13 24.07.2026 Пт
2 мин
Уже известно, сколько абонентов обесточено
aimg Юлия Капитонова
Чернигов и район частично без света после удара РФ по энергообъекту Фото: Часть населения на Черниговщине снова без света (Getty Images)
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24 июля российские захватчики атаковали еще один энергообъект в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление АО "Черниговоблэнерго".

"В результате попадания в энергообъект обесточено около 150 тысяч абонентов Черниговского района и города Чернигов", - сказано в официальном заявлении.

В АО "Черниговоблэнерго" подчеркнули, что энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

Однако когда именно это удастся сделать - пока неизвестно.

Также утром 24 июля начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус рассказал о последствиях российских атак на регион.

По его словам, под ударом FPV-дронов - Семеновка. Кроме того, зафиксированы попадания в городе.

Чернигов и район частично без света после удара РФ по энергообъекту

Последствия атак России на Черниговскую область 23-24 июля (Фото: facebook.com/DSNSCHERNIHIV)

Чаус подтвердил, что в результате взрыва пострадал 30-летний местный житель - его госпитализировали.

"Враг "Молниями" атаковал Новгород-Северскую общину. В одном селе поврежден частный дом. В другом - загорелся микроавтобус. Еще в одном селе из-за удара "Геранью" загорелось хозяйственное здание на частном подворье", - добавил Чаус.

Чернигов и район частично без света после удара РФ по энергообъекту

Последствия атак России на Черниговскую область 23-24 июля (Фото: facebook.com/DSNSCHERNIHIV)

Он также рассказал, что поздно вечером 23 июля российская "Герань" нанесла удар по АЗС - огонь удалось потушить.

Чернигов и район частично без света после удара РФ по энергообъекту

Последствия атак России на Черниговскую область 23-24 июля (Фото: facebook.com/DSNSCHERNIHIV)

"Уже утром взрывы раздавались в Радичево Понорницкой общины. Загорелся частный пансионат - здание очень повреждено. Также в течение суток были удары по нашей энергетике", - подтвердил Чаус.

Ранее РБК-Украина сообщало, что жителей Черниговщины призвали готовиться к самому тяжелому сценарию этой зимой.

Кроме того, стало известно, что в области объявили эвакуацию пограничья.

Также мы писали, хватит ли Украине газа и света зимой и к чему готовиться в новом отопительном сезоне.

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