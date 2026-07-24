Россия посреди дня ударила баллистикой по Киеву

В Киеве были слышны громкие взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты РБК-Украина и мэр столицы Виталий Кличко.

Как сообщают журналисты издания, взрывы слышны были сразу после объявления воздушной тревоги.

До этого Воздушные Силы сообщали о приближении нескольких целей к столице.

"Взрывы в городе. В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал Виталий Кличко.

В 11:32 Воздушные Силы предупредили о приближении еще нескольких ракет, двигавшихся с Черниговщины на Киевщину.