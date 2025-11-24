Россияне дронами атаковали судно в Одесской области: возник пожар

Российские войска ночью дронами атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В результате вражеского удара возник пожар на одном из судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.

"Ночью 24 ноября зафиксирована очередная атака вражеских беспилотников по югу Одесской области. На этот раз россияне в очередной раз ударили по гражданской портовой инфраструктуре региона, повредив оборудование", - отметил Кипер.

По словам руководителя Одесской ОГА, на неэксплуатируемом судне возникло возгорание, которое оперативно ликвидировано спасателями. Данные о погибших и пострадавших не поступали.

Также минувшей ночью российские войска в очередной раз атаковали дронами Одесскую область. Под атакой оказались Одесса и отдельные районы области. В результате попаданий вражеских беспилотников возникли пожары на объектах энергетической инфраструктуры и в бывшем промышленном здании, которые пожарные оперативно ликвидировали.