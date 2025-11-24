ua en ru
Пн, 24 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Россияне дронами атаковали судно в Одесской области: возник пожар

Понедельник 24 ноября 2025 09:47
UA EN RU
Россияне дронами атаковали судно в Одесской области: возник пожар Фото: россияне дронами атаковали судно в Одесской области (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью дронами атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В результате вражеского удара возник пожар на одном из судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.

"Ночью 24 ноября зафиксирована очередная атака вражеских беспилотников по югу Одесской области. На этот раз россияне в очередной раз ударили по гражданской портовой инфраструктуре региона, повредив оборудование", - отметил Кипер.

По словам руководителя Одесской ОГА, на неэксплуатируемом судне возникло возгорание, которое оперативно ликвидировано спасателями. Данные о погибших и пострадавших не поступали.

Россияне дронами атаковали судно в Одесской области: возник пожар

Также минувшей ночью российские войска в очередной раз атаковали дронами Одесскую область. Под атакой оказались Одесса и отдельные районы области. В результате попаданий вражеских беспилотников возникли пожары на объектах энергетической инфраструктуры и в бывшем промышленном здании, которые пожарные оперативно ликвидировали.

Обстрел Украины в ночь на 24 ноября

Напомним, вчера вечером, 23 ноября, российские войска массированно атаковали Харьков дронами. В городе зафиксирован прилет в один из домов и есть информация о жертвах и пострадавших.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 24 ноября российские оккупанты выпустили по Украине 162 беспилотника различных типов. Противовоздушной обороной сбито или подавлено 125 вражеских беспилотников.

Однако зафиксировано попадание 37 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых на одной локации. Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства на Харьковщине, Черниговщине, Днепропетровщине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Вторжение России в Украину Дрони
Новости
Украина и США подготовили обновленный рамочный документ по миру, - совместное заявление
Украина и США подготовили обновленный рамочный документ по миру, - совместное заявление
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте