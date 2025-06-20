Галущенко о запасах газа на зиму: ситуация очень сложная

Украина в этом году будет вынуждена импортировать большой объем газа из Европы. Ситуация сложная, но дефицита зимой не ожидается.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой его выступление в парламенте, которой транслирует нардеп Алексей Гончаренко в Youtube.

"Из-за ударов по добыче газа, по хранилищам ситуация очень сложная, действительно сложная... Безусловно в этом году будем импортировать гораздо больше газа", - сказал он.

По его словам, минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины - это 4,6 млрд кубометров. По его словам, на сегодня законтрактовано 2,9 млрд кубометров "именно импортного газа, который будет закачан в хранилища". Эти контракты подтверждены финансово.

В то же время Галущенко заявил, что опасности дефицита газа нет. "Газом мы будем обязательно обеспечены в том объеме, в котором будет необходимо для прохождения отопительного сезона", - сказал он.

Галущенко отметил, газа будет достаточно для населения, бизнеса и генерации электроэнергии.

По его словам, медийная кампания о том, что украинцы якобы замерзнут зимой, не имеет под собой оснований.