ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия впервые атаковала Чернигов дроном "Ланцет"

Украина, Понедельник 13 октября 2025 23:30
UA EN RU
Россия впервые атаковала Чернигов дроном "Ланцет" Иллюстративное фото: Россия впервые атаковала Чернигов дроном "Ланцет" (росСМИ)
Автор: Оксана Тесленко

Удар по одному из инфраструктурных объектов в Чернигове, в результате которого 12 октября ранения получили пять человек, был нанесен российским беспилотником типа "Ланцет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север" в Facebook.

"В Чернигове вражеский "Ланцет" ударил по объекту инфраструктуры, пострадали 5 работников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это впервые россияне использовали этот дрон для обстрела города.

Черниговская область:

  • С 8 утра 12 октября по утро 13 октября, российская армия 36 раз обстреляла Черниговскую область. Всего зафиксировано 68 взрывов.
  • Враг атаковал Новгород-Северский, Корюковский, Черниговский и Нежинский районы. Ранения получили пять человек.
  • В Чернигове вражеский "Ланцет" ударил по объекту инфраструктуры, пострадали 5 сотрудников.
  • Вблизи села Семеновской громады российский беспилотник попал в мост.
  • В селе Новгород-Северской громады после обстрела горел дом.
  • В Черниговском районе российский дрон попал в локомотив.
  • Два взрыва зафиксировано в Нежине - враг бил по одному из местных предприятий, есть повреждения.
  • В общине Нежинского района два беспилотника атаковали нефтебазу.

Что известно о "Ланцет"

Российский дрон-камикадзе "Ланцет" - это барражирующий боеприпас, разработанный компанией ZALA Aero, входящей в состав концерна "Калашников". Его назначение - поражение наземных целей, в том числе артиллерийских систем, бронетехники, радаров и средств ПВО.

"Ланцет" имеет Х-образное крыло, обеспечивающее высокую маневренность, и оснащен телевизионной или тепловизионной системой наведения, которая позволяет оператору корректировать атаку в реальном времени. Дрон может действовать автономно или под управлением оператора, нанося точные удары даже по движущимся целям.

В зависимости от модификации, "Ланцет" способен нести боевую часть массой до 5 кг и имеет дальность полета до 40-70 км. Этот дрон активно применяется российскими войсками на фронте против украинских позиций и техники, в том числе для уничтожения систем западного образца.

Несмотря на относительно простую конструкцию, "Ланцет" представляет значительную угрозу из-за своей массовости, дешевизны и способности обходить традиционные средства ПВО. Украинские силы активно совершенствуют средства радиоэлектронной борьбы и системы обнаружения для противодействия этим дронам.

Напомним, за прошедшие сутки российская армия 59 раз обстреляла Черниговскую область. Были применены FPV-дроны и "Герани".

По данным Воздушных сил, 12 октября российская армия запустила по территории Украины 118 ударных дронов и одну ракету Х-31.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Чернигов Ракеты
Новости
"Азов" отразил механизированный штурм РФ под Добропольем: враг понес большие потери
"Азов" отразил механизированный штурм РФ под Добропольем: враг понес большие потери
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит