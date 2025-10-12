Летели FPV-дроны и "Герани": РФ атаковала Черниговскую область, повреждены дома, авто и заправка

За прошедшие сутки российская армия 59 раз обстреляла Черниговскую область. Были применены FPV-дроны и "Герани".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговскую ОГА.

"По Черниговщине продолжаются работы по ликвидации последствий вражеских обстрелов энергообъектов. Действует график почасовых отключений. Как и вчера, сегодня периоды отключений могут быть меньше", - уточнили в ОГА.

В Новгороде-Северском российский дрон попал в автозаправку .

В Семеновке в результате попадания FPV-дрона возник пожар двухквартирного жилого дома . Взрывом повреждена кровля, легковое авто и окна в соседнем доме. Пожар оперативно ликвидирован подразделением ГСЧС.

В Нежинском районе вражеский дрон атаковал энергообъект . В Городнянской громаде беспилотник попал в спецавто .

"Враг применил также беспилотники типа "Герань", "Ланцет" и "Молния". Подверглись обстрелам 29 населенных пунктов в 6 территориальных общинах", - сказано в сообщении.

Обстрелы 12 октября

Напомним, в результате российских обстрелов Донецкая область полностью осталась без электроэнергии - враг нанес прицельные удары по объектам энергетической инфраструктуры области.

Между тем в Белгороде-Днестровском продолжаются восстановительные работы после ночной атаки дронов РФ, во время которой были повреждены объекты критической инфраструктуры.

Также стоит заметить, что утром сегодня россияне запустили новые группы беспилотников. Сигнал тревоги объявлен в ряде северных областей, а также в Киеве.

По данным Воздушных сил, ночью российская армия запустила по территории Украины 118 ударных дронов и одну ракету Х-31.