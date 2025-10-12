ua en ru
Вс, 12 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Летели FPV-дроны и "Герани": РФ атаковала Черниговскую область, повреждены дома, авто и заправка

Чернигов, Воскресенье 12 октября 2025 10:23
UA EN RU
Летели FPV-дроны и "Герани": РФ атаковала Черниговскую область, повреждены дома, авто и заправка Иллюстративное фото: РФ атаковала Черниговщину 59 раз (facebook.com DSNSKyiv )
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки российская армия 59 раз обстреляла Черниговскую область. Были применены FPV-дроны и "Герани".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговскую ОГА.

"Враг применил также беспилотники типа "Герань", "Ланцет" и "Молния". Подверглись обстрелам 29 населенных пунктов в 6 территориальных общинах", - сказано в сообщении.

В Нежинском районе вражеский дрон атаковал энергообъект. В Городнянской громаде беспилотник попал в спецавто.

В Семеновке в результате попадания FPV-дрона возник пожар двухквартирного жилого дома. Взрывом повреждена кровля, легковое авто и окна в соседнем доме. Пожар оперативно ликвидирован подразделением ГСЧС.

В Новгороде-Северском российский дрон попал в автозаправку.

"По Черниговщине продолжаются работы по ликвидации последствий вражеских обстрелов энергообъектов. Действует график почасовых отключений. Как и вчера, сегодня периоды отключений могут быть меньше", - уточнили в ОГА.

Обстрелы 12 октября

Напомним, в результате российских обстрелов Донецкая область полностью осталась без электроэнергии - враг нанес прицельные удары по объектам энергетической инфраструктуры области.

Между тем в Белгороде-Днестровском продолжаются восстановительные работы после ночной атаки дронов РФ, во время которой были повреждены объекты критической инфраструктуры.

Также стоит заметить, что утром сегодня россияне запустили новые группы беспилотников. Сигнал тревоги объявлен в ряде северных областей, а также в Киеве.

По данным Воздушных сил, ночью российская армия запустила по территории Украины 118 ударных дронов и одну ракету Х-31.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область Война в Украине
Новости
Топливный кризис в России. Как Беларусь спасает агрессора бензином
Топливный кризис в России. Как Беларусь спасает агрессора бензином
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит