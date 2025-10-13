Росія вперше атакувала Чернігів дроном "Ланцет"

Удар по одному з інфраструктурних об’єктів у Чернігові, внаслідок якого 12 жовтня поранення отримали п’ятеро людей, було завдано російським безпілотником типу "Ланцет".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ" у Facebook.

"У Чернігові ворожий "Ланцет" ударив по обʼєкту інфраструктури, постраждали 5 працівників", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що це вперше росіяни використали цей дрон для обстрілу міста.

Чернігівщина:

Із 8 ранку 12 жовтня по ранок 13 жовтня, російська армія 36 разів обстріляла Чернігівську область. Всього зафіксовано 68 вибухів.

Ворог атакував Новгород-Сіверський, Корюківський, Чернігівський та Ніжинський райони. Поранень дістали п’ятеро людей.

Поблизу села Семенівської громади російський безпілотник влучив у міст.

У селі Новгород-Сіверської громади після обстрілу горів будинок.

У Чернігівському районі російський дрон поцілив у локомотив.

Два вибухи зафіксовано у Ніжині - ворог бив по одному з місцевих підприємств, є пошкодження.

У громаді Ніжинського району два безпілотника атакували нафтобазу.

Що відомо про "Ланцет"

Російський дрон-камікадзе "Ланцет" - це барражуючий боєприпас, розроблений компанією ZALA Aero, що входить до складу концерну "Калашников". Його призначення - ураження наземних цілей, зокрема артилерійських систем, бронетехніки, радарів і засобів ППО.

"Ланцет" має Х-подібне крило, що забезпечує високу маневровість, і оснащений телевізійною або тепловізійною системою наведення, яка дозволяє оператору коригувати атаку в реальному часі. Дрон може діяти автономно або під керуванням оператора, завдаючи точних ударів навіть по рухомих цілях.

Залежно від модифікації, "Ланцет" здатний нести бойову частину масою до 5 кг і має дальність польоту до 40-70 км. Цей дрон активно застосовується російськими військами на фронті проти українських позицій і техніки, зокрема для знищення систем західного зразка.

Попри відносно просту конструкцію, "Ланцет" становить значну загрозу через свою масовість, дешевизну та здатність обходити традиційні засоби ППО. Українські сили активно вдосконалюють засоби радіоелектронної боротьби та системи виявлення для протидії цим дронам.