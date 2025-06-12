Горели дома, магазины и авто: фото последствий ночной атаки РФ по Харькову

В ночь на 12 июня россияне снова атаковали Харьков дронами. В результате обстрела были зафиксированы пожары и есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"Работают спасатели, полиция, медики и коммунальщики. Пожарные тушили пожары и помогали эвакуировать жителей. Пострадавшим оказывают психологическую поддержку", - добавили в ГСЧС.

Фото: последствия атаки РФ по Харькову в ночь на 12 июня (t.me/dsns_telegram)

Также чрезвычайники сообщили, что количество пострадавших возросло до 14 (до этого было известно о 12), среди них - 4 ребенка.

"Ночью враг атаковал Харьков беспилотниками. Пожары вспыхнули в Салтовском, Слободском и Шевченковском районах города - горели дома, магазины, авто", - говорится в сообщении.

Обстрел Харькова

Напомним, утром мер города Игорь Терехов сообщил, что враг атаковал город с 01:37 до 03:08. В городе было зафиксировано 11 попаданий, еще один "Шахед" - не взорвался.

"Пожары возникали на территориях жилых домов и образовательных учреждений. В некоторых случаях обломки падали прямо возле детских площадок. Один из ударов повредил лифтовую шахту многоэтажки, другой разрушил часть нежилого здания и остановку общественного транспорта", - писал он.

Подробнее о том, какие последствия фиксировались в каждом из трех районов города - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.