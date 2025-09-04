Россия атакует Украину ракетами: в небе фиксируют скоростные цели

Российские оккупанты в четверг, 4 сентября, атакуют Украину ракетами. Скоростные цели фиксировали в нескольких областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram .

В 21:05 Воздушные силы предупредили, что есть угроза пуска баллистических ракет из Курска.

Чуть позже военные уже зафиксировали скоростную цель, которая летела в направлении Миргорода Полтавской области.

После этого еще одна скоростная цель летела на Сумы.

Несколько минут спустя Воздушные силы вновь предупредили о скоростной цели в Полтавской области.