Россия атакует Украину ракетами: в небе фиксируют скоростные цели

Четверг 04 сентября 2025 21:16
Россия атакует Украину ракетами: в небе фиксируют скоростные цели Иллюстративное фото: оккупанты запустили по Украине ракеты (armyinform.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты в четверг, 4 сентября, атакуют Украину ракетами. Скоростные цели фиксировали в нескольких областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

В 21:05 Воздушные силы предупредили, что есть угроза пуска баллистических ракет из Курска.

Чуть позже военные уже зафиксировали скоростную цель, которая летела в направлении Миргорода Полтавской области.

После этого еще одна скоростная цель летела на Сумы.

Несколько минут спустя Воздушные силы вновь предупредили о скоростной цели в Полтавской области.

Атаки россиян

Напомним, Россия последнее время регулярно наносит по Украине массированные удары. Целью врага, как и раньше, остается гражданская инфраструктура.

В частности, в ночь на 3 сентября россияне запустили по Украине 502 дрона и 24 ракеты.

Украинским защитникам удалось уничтожить или подавить 430 ударных БпЛА Shahed и дронов-имитаторов, 14 крылатых ракет "Калибр", 7 крылатых ракет Х-101.

