Росія атакує Україну ракетами: у небі фіксують швидкісні цілі

Російські окупанти в четвер, 4 вересня, атакують Україну ракетами. Швидкісні цілі фіксували в кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

О 21:05 Повітряні сили попередили, що є загроза пуску балістичних ракет із Курська. Трохи згодом військові вже зафіксували швидкісну ціль, яка летіла в напрямку Миргорода Полтавської області. Після цього ще одна швидкісна ціль летіла на Суми. Кілька хвилин потому Повітряні сили знову попередили про швидкісну ціль у Полтавській області.