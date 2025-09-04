Росія атакує Україну ракетами: у небі фіксують швидкісні цілі
Російські окупанти в четвер, 4 вересня, атакують Україну ракетами. Швидкісні цілі фіксували в кількох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
О 21:05 Повітряні сили попередили, що є загроза пуску балістичних ракет із Курська.
Трохи згодом військові вже зафіксували швидкісну ціль, яка летіла в напрямку Миргорода Полтавської області.
Після цього ще одна швидкісна ціль летіла на Суми.
Кілька хвилин потому Повітряні сили знову попередили про швидкісну ціль у Полтавській області.
Атаки росіян
Нагадаємо, Росія останнім часом регулярно завдає по Україні масованих ударів. Ціллю ворога, як і раніше, лишається громадянська інфраструктура.
Зокрема, в ніч на 3 вересня росіяни запустили по Україні 502 дрони та 24 ракети.
Українським захисникам вдалося знищити або придушити 430 ударних БПЛА Shahed та дронів-імітаторів, 14 крилатих ракет "Калібр", 7 крилатих ракет Х-101.