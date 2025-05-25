Россия атакует Украину сразу несколькими типами оружия: что сейчас известно

Россия в ночь на 25 мая атаковала Украину сразу несколькими типами вооружения: запущены дроны, ракеты "Калибр" и ракеты с использованием стратегической авиации.
Что известно о массированной комбинированной атаке - в материале РБК-Украина ниже.
Вечером 24 мая был зафиксирован запуск дронов-камикадзе со стороны российских оккупантов в сторону Украины. Вражеские ударные БПЛА заходили в воздушное пространство с северного и южного направлений.
Уже через несколько минут после этого военные Воздушных сил Украины сообщили об угрозе применения баллистики с северо-востока Украины.
Известно и о пусках с бортов стратегической авиации. Заметим, что по состоянию на сейчас воздушная тревога объявлена по всей Украине.
На фоне массированной атаки россиян взрывы были слышны в разных городах Украины.
В частности в Днепре, Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве, Сумах и Чернигове.
В Киеве во время российской атаки было зафиксировано падение обломков воздушных целей на фоне вражеской дроновой атаки. В частности, в Голосеевском районе столицы был поврежден жилой дом, а в Днепровском районе зафиксировано разрушение частного дома.
Начальник КГВА Тимур Ткаченко рассказал, что на месте падения обломков на дом фиксируют частичное разрушение здания и есть пожар.
Как сообщил впоследствии мэр города Виталий Кличко около двух ночи, в столице медики оказали помощь на месте четырем пострадавшим "в студенческом общежитии в Голосеевском районе".
Позже по одному обращению к медикам было зафиксировано в Деснянском и Шевченковском районах столицы.
По состоянию на 3:03, количество пострадавших в Киеве возросло до 10.
В Харькове в ночь на 25 мая прогремели взрывы, в результате обстрела также начался пожар.
Как позже рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, в городе, по предварительным данным, были "прилеты" в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах.
Городской голова рассказал, что пострадало гражданское предприятие, а также было "попадание" в офисное здание.
По состоянию на 3:14 известно уже о трех пострадавших, среди которых есть ребенок. По словам городского головы, было повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах.
"Один ребенок получил ранения осколками стекла, ему оказывается медицинская помощь", - добавил он.
В Воздушных силах информировали об ударных БПЛА противника, которые двигались в направлении Николаева. Кроме того, известно и о том, что военные фиксировали вражеские беспилотники над городом.
Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что после взрывов в городе была вызвана медицинская помощь.
"Есть вызовы "скорой". Службы работают", - сообщил глава ОВА,
На данный момент известно о двух пострадавших. По данным Кима, они госпитализированы.
Около 2 часов ночи военные Воздушных сил Украины сообщили жителям о скоростной цели, которая была зафиксирована на севере Черниговской области.
Уже через несколько минут после этого сообщения начальник Черниговской городской военной администрации сообщил, что в окрестностях города раздались взрывы.
В ночь на 25 мая городской голова Артем Семенихин сообщил, что в Конотопе Сумской области прогремели взрывы.
Через несколько часов местные жители сообщили, что взрывы были слышны и в Сумской области.
Поздно вечером 24 мая было в городе были слышны взрывы. В сторону Одессы военные фиксировали движение вражеских ударных беспилотников.
Около 23:00 городской голова Геннадий Труханов заявил, что в Одессе были слышны взрывы.
При подготовке публикации использовалась информация руководителя Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, мэра Киева Виталия Кличко, воздушные силы Украины, мэра Харькова Игоря Терехова, начальника Николаевской ОГА Виталия Кима, начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского, мэра Конотопа Артема Семенихина.
Заметим, что вечером 24 мая был зафиксирован запуск российских дронов в сторону Украины. Вражеские ударные БПЛА заходили в воздушное пространство с северного и южного направлений. Сообщалось о работе ПВО в Киевской и Запорожской областях.
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