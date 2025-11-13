ua en ru
Росія атакує Україну дронами, постійно заходять нові групи: де загроза ударів

Четвер 13 листопада 2025 23:31
UA EN RU
Росія атакує Україну дронами, постійно заходять нові групи: де загроза ударів Фото: в багатьох регіонах України фіксуються ворожі дрони (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни починаючи з вечора 13 листопада, знову атакує Україну дронами. Ворожі безпілотники зафіксовані вже у багатьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, перші ударні дрони цього вечора були зафіксовані у Сумській, Одеській, Чернігівській, Херсонській/Миколаївській та Харківській областях. Фіксація була у проміжку з 17:00 до 17:48.

У наступні часи дрони теж фіксували. Лише за останню годину ворожі дрони летіли у Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Харківській, Черкаській, Сумській та Запорізькій областях. Де саме була фіксація - можна подивитися на фото нижче.

За останнім оновленням від ПС, фіксація дронів станом на 23:24 має такий вигляд.

Росія атакує Україну дронами, постійно заходять нові групи: де загроза ударів

Тим часом моніторингові канали пишуть, що сьогодні може бути дуже велика кількість безпілотників. У мережі припускали цифру близько 600 одиниць.

Додамо, що станом на 23:30 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Росія атакує Україну дронами, постійно заходять нові групи: де загроза ударів

Обстріли України

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Україну, застосовуючи для ударів балістику і ракети.

Наприклад, з вечора 12 листопада і в ніч на 13 листопада ворог запустив по Україні одну балістичну ракету "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму, а також 138 безпілотників типу "Шахед","Гербера" та інших моделей.

Станом на 10:30 сили ППО України збили або придушили 102 дрони. Водночас, незважаючи на успішну роботу ППО, зафіксовано влучання 36 ударних дронів у 10 локаціях.

