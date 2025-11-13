ua en ru
Россия атаковала Украину 138 дронами и баллистикой: есть более 30 попаданий

Украина, Четверг 13 ноября 2025 11:46
Россия атаковала Украину 138 дронами и баллистикой: есть более 30 попаданий Иллюстративное фото: Россия атаковала Украину 138 дронами и баллистикой 13 ноября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 13 ноября противник совершил масштабную воздушную атаку по территории Украины. Россияне применили дроны и баллистику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

С 19:00 12 ноября россияне запустили одну баллистическую ракету "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма и 138 ударных беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и других моделей.

Атаки осуществлялись с направлений Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), а также с Чауды и Гвардейского (ВОТ АР Крым). Около 90 из запущенных дронов составляли "Шахеды".

Отражением воздушного нападения занимались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 10:30, силы противовоздушной обороны сбили или подавили 102 вражеских беспилотника типа "Шахед", "Гербера" и других моделей на севере, востоке и юге страны.

Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксировано попадание 36 ударных дронов в 10 локациях. Последствия атак уточняются.

Обстрелы 13 ноября

Этой ночью российская армия традиционно атаковала территории Украины ударными дронами. На этот раз основное направление атаки - юг страны.

В частности, российские войска атаковали ударными беспилотниками критическую инфраструктуру в городе Арциз Одесской области. Там поврежден объект критической инфраструктуры, административное помещение и ремонтные цеха.

Также утром четверга, россияне ударными беспилотниками атаковали город Николаев. Известно, что в результате утреннего удара по Николаеву ранения получили шесть человек.

