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В Одессе во время воздушной тревоги прогремели взрывы

Воскресенье 05 ноября 2023 21:11
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В Одессе во время воздушной тревоги прогремели взрывы Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Валерия Полищук

В Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги в воскресенье вечером, 5 ноября. В городе работает ПВО.

Об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По ее словам, в Одессе раздаются взрывы.

При этом Гуменюк призвала не мешать работе ПВО.

К тому же Воздушные силы ВСУ предупредили Одесскую область о ракетной опасности.

Обстрел Одесской области

Это уже вторая атака на регион сегодня. Днем в Одессе раздавались взрывы.

Однако позже стало известно, что оккупанты обстреляли Одесскую область. В частности, захватчики выпустили из акватории Черного моря и направили на регион противорадиолокационную ракету Х-31П.

Последняя масштабная атака

В ночь на 3 ноября российские захватчики выпустили по Украине 40 дронов-камикадзе и управляемую авиационную ракету Х-59. Силы ПВО сбили 24 "Шахеда" и ракету.

Под удар врага попал Харьков, в Одесской и Львовской областях атакованы объекты критической инфраструктуры, а в Ивано-Франковской – военный объект. Также известно, что на Прикарпатье обломки сбитого беспилотника упали на общежитие.

Все, что известно о ночной атаке и ее последствиях – в материале РБК-Украина.

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