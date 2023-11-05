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Россияне атаковали Одесскую область: пострадали люди

Одесская область, Воскресенье 05 ноября 2023 17:41
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Россияне атаковали Одесскую область: пострадали люди Фото: россияне обстреляли Одесскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты обстреляли Одесскую область. В результате вражеской атаки был поврежден инфраструктурный объект и пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Среди дня с самолетов тактической авиации, из акватории Черного моря, направил противорадиолокационную ракету Х-31П по Одесской и управляемую Х-59 - по Днепропетровской областях", - сообщили в силах обороны.

Военные объяснили, что в Одесской области - приоритеты врага сосредоточены на противодействии гражданскому судоходству.

"Попаданием в инфраструктурный объект повреждены административные здания. Пострадали три сотрудника. Взрывная волна нанесла повреждения и окрестным домам", - объяснили в силах обороны.

Напомним, мы сообщали, что сегодня во время объявленной воздушной тревоги в Одессе раздались взрывы.

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