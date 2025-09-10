Россия для атаки на Польшу оснастила дроны дополнительными топливными баками, - СМИ

По словам аналитика, знакомого с конструкцией этих беспилотников, в стандартной комплектации "Гербера" имеет единственный топливный бак, расположенный в хвостовой части.

Однако дроны, которые упали на территории Польши, имели еще один дополнительный бак в носовой части, изготовленный из гибкого многослойного полимерного материала.

Отмечается, что такие "мягкие баки" легкие, занимают мало места в сложенном виде, выдерживают вибрации и активно применяются в беспилотниках.

Именно они позволили российским дронам долететь до Польши через территорию Беларуси.

Фото: российский дрон "Гербера", который упал на территории Польши (польские СМИ)