Россия активизировала штурмы возле Константиновки: атаки прикрывает "рой дронов"

По его словам, захватчики сейчас изменили тактику на Краматорском направлении. В частности, еще в августе на юг от Константиновки действовали малые российские разведывательные группы и иногда бронетехника. А сейчас оккупанты сосредоточили свои силы вблизи дорог и осуществляют там атаки.

Теперь на этом участке фронта россияне прикрывают свои штурмовые группы "роями дронов" различных типов.

Обстрелы Константиновки

Напомним, что российская армия часто наносит удары по прифронтовой Константиновке. В частности, в начале стало известно, что из-за постоянных обстрелов в городе прекратила свою работу многопрофильная городская больница интенсивного лечения. Это было последнее медицинское учреждение, которое действовало в городе.

Тогда же оккупанты атаковали Константиновку сначала из ствольной артиллерии, а затем FPV-дронами. В результате обстрела погибли 9 человек, еще 7 были ранены. Кроме этого, враг повредил жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.