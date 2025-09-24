Росія активізувала штурми біля Костянтинівки: атаки прикриває "рій дронів"

За його словами, загарбники наразі змінили тактику на Краматорському напрямку. Зокрема, ще в серпні на південь від Костянтинівки діяли малі російські розвідувальні групи та іноді бронетехніка. А зараз окупанти зосередили свої сили поблизу доріг та здійснюють там атаки.

Тепер на цій ділянці фронту росіяни прикривають свої штурмові групи "роями дронів" різних типів.

Обстріли Костянтинівки

Нагадаємо, що російська армія часто завдає ударів по прифронтовій Костянтинівці. Зокрема, на початку стало відомо, що через постійні обстріли в місті припинила свою роботу багатопрофільна міська лікарня інтенсивного лікування. Це була остання медична установа, яка діяла в місті.

Тоді ж окупанти атакували Костянтинівку спочатку зі ствольної артилерії, а потім FPV-дронами. В результаті обстрілу загинули 9 осіб, ще 7 були поранені. Крім цього, ворог пошкодив житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури.