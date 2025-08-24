Россия сбросила ФАБы на Константиновку: повреждены здания и школа искусств
Сегодня, 24 августа, в День Независимости Украины, российские войска нанесли удар по городу Константиновка. Управляемые авиабомбы ФАБ-250 попали в центр общины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Константиновской городской военной администрации Сергея Горбунова.
По предварительным данным, среди гражданского населения жертв и пострадавших нет.
В результате обстрела повреждены фасады административного здания, учреждения культуры, нескольких многоэтажных жилых домов и гаражные помещения.
Особенно пострадала школа искусств, где располагался пункт несокрушимости.
Здесь местные получали гуманитарную помощь, заряжали телефоны и брали очищенную воду для своих семей. Теперь этот пункт помощи тоже поврежден.
"Но мы знаем: нашу свободу враг не сможет разрушить! Каждый удар делает нас сильнее, еще более едиными и непоколебимыми в стремлении к Победе", - отметил Грбунов.
Обстрел Донецкой области
Напомним, ранее российские террористы атаковали беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) и фугасными авиационными бомбами (ФАБ) Донецкую область. Из-за обстрела погибли восемь человек.
Также армия РФ нанесла авиаудар по Константиновке. В результате обстрела погибли три человека, еще один - ранен.