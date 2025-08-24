Россия сбросила ФАБы на Константиновку: повреждены здания и школа искусств

Сегодня, 24 августа, в День Независимости Украины, российские войска нанесли удар по городу Константиновка. Управляемые авиабомбы ФАБ-250 попали в центр общины.

По предварительным данным, среди гражданского населения жертв и пострадавших нет.

В результате обстрела повреждены фасады административного здания, учреждения культуры, нескольких многоэтажных жилых домов и гаражные помещения.

Особенно пострадала школа искусств, где располагался пункт несокрушимости.

Фото: РФ обстреляла Константиновку, повреждены жилые и культурные объекты facebook.com/sergij.gorbunov)

Здесь местные получали гуманитарную помощь, заряжали телефоны и брали очищенную воду для своих семей. Теперь этот пункт помощи тоже поврежден.

"Но мы знаем: нашу свободу враг не сможет разрушить! Каждый удар делает нас сильнее, еще более едиными и непоколебимыми в стремлении к Победе", - отметил Грбунов.