ua en ru
Ср, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия активизировала штурмы возле Константиновки: атаки прикрывает "рой дронов"

Украина, Среда 24 сентября 2025 16:06
UA EN RU
Россия активизировала штурмы возле Константиновки: атаки прикрывает "рой дронов" Иллюстративное фото: Россия активизировала штурмы возле Константиновки (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Российские военные усилили штурмовые действия в районе Константиновки Донецкой области. Они активизировали большое количество ударных и разведывательных беспилотников.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал главный сержант отдельного 39-го батальона беспилотных систем 19-го армейского корпуса с позывным "Радос" в эфире телемарафона.

По его словам, захватчики сейчас изменили тактику на Краматорском направлении. В частности, еще в августе на юг от Константиновки действовали малые российские разведывательные группы и иногда бронетехника. А сейчас оккупанты сосредоточили свои силы вблизи дорог и осуществляют там атаки.

Теперь на этом участке фронта россияне прикрывают свои штурмовые группы "роями дронов" различных типов.

Обстрелы Константиновки

Напомним, что российская армия часто наносит удары по прифронтовой Константиновке. В частности, в начале стало известно, что из-за постоянных обстрелов в городе прекратила свою работу многопрофильная городская больница интенсивного лечения. Это было последнее медицинское учреждение, которое действовало в городе.

Тогда же оккупанты атаковали Константиновку сначала из ствольной артиллерии, а затем FPV-дронами. В результате обстрела погибли 9 человек, еще 7 были ранены. Кроме этого, враг повредил жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

24 августа, в День Независимости Украины, российские войска нанесли удар по городу Константиновка. Управляемые авиабомбы ФАБ-250 попали в центр громады.

Читайте РБК-Украина в Google News
Константиновка Война в Украине
Новости
Украинский дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ, - Forbes
Украинский дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ, - Forbes
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"