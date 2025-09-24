ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росія активізувала штурми біля Костянтинівки: атаки прикриває "рій дронів"

Україна, Середа 24 вересня 2025 16:06
UA EN RU
Росія активізувала штурми біля Костянтинівки: атаки прикриває "рій дронів" Ілюстративне фото: Росія активізувала штурми біля Костянтинівки (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Російські військові посилили штурмові дії у районі Костянтинівки Донецької області. Вони активізували велику кількість ударних та розвідувальних безпілотників.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів головний сержант окремого 39-го батальйону безпілотних систем 19-го армійського корпусу на позивний "Радос" в ефірі телемарафону.

За його словами, загарбники наразі змінили тактику на Краматорському напрямку. Зокрема, ще в серпні на південь від Костянтинівки діяли малі російські розвідувальні групи та іноді бронетехніка. А зараз окупанти зосередили свої сили поблизу доріг та здійснюють там атаки.

Тепер на цій ділянці фронту росіяни прикривають свої штурмові групи "роями дронів" різних типів.

Обстріли Костянтинівки

Нагадаємо, що російська армія часто завдає ударів по прифронтовій Костянтинівці. Зокрема, на початку стало відомо, що через постійні обстріли в місті припинила свою роботу багатопрофільна міська лікарня інтенсивного лікування. Це була остання медична установа, яка діяла в місті.

Тоді ж окупанти атакували Костянтинівку спочатку зі ствольної артилерії, а потім FPV-дронами. В результаті обстрілу загинули 9 осіб, ще 7 були поранені. Крім цього, ворог пошкодив житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

24 серпня, у День Незалежності України, російські війська завдали удару по місту Костянтинівка. Керовані авіабомби ФАБ-250 влучили у центр громади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Константиновка Війна в Україні
Новини
Український дрон "Толока" може розгромити Кримський міст та порти РФ, - Forbes
Український дрон "Толока" може розгромити Кримський міст та порти РФ, - Forbes
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"