ua ru
Чт, 24 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войскам РФ рассказывают о "войне с НАТО", для победы нужна армия на 5 млн человек

Новина українською →
Киев, Четверг 24 ноября 2022 14:12
Войскам РФ рассказывают о "войне с НАТО", для победы нужна армия на 5 млн человек Фото: в России говорят о мобилизации 5 млн военных для победы в войне (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российское руководство рассылает своим войскам так называемые документы о "войне с НАТО в Украине". Оккупантам говорят, что для победы нужно мобилизовать 5 млн человек и даже допускают введение военного положения в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

"Врагом продолжает уделяться внимание и информационной составляющей войны. Так, главным военно-политическим управлением, Министерством обороны РФ подготовлен и разослан в войска документ под названием "Выводы войны с НАТО в Украине". Подчеркиваю именно с НАТО, и именно в Украине", - рассказал Громов.

По его словам, этот документ освещает основные проблемы российских оккупационных войск.

"В документе отмечается, что такой войны не было уже более 80 лет, а для достижения Россией победы, численный состав ее армии должен составлять около 5 млн военнослужащих. По оценкам отдельных сил офицеров ВС РФ, последнее может означать проведение в России очередной волны мобилизации и введение в стране военного положения", - отметил Громов.

Напомним, что в России власти оправдывают свою слабость на поле боя тем, что якобы воюют не с ВСУ, а с силами НАТО.

В частности, ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что решение о проведении "специальной операции" в Украине было принято якобы из-за неприемлемых угроз безопасности России, намекнув на якобы "угрозу со стороны НАТО".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Войска РФ Генштаб ВСУ Война России против Украины Мобилизация в России
NEWS
Оборона ВСУ на Донбассе и потуги оккупантов захватить Угледарский выступ: карты боев
Оборона ВСУ на Донбассе и потуги оккупантов захватить Угледарский выступ: карты боев
DAILY
Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит
Ростислав Шаправскийглавный редактор Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит