Россия на 30% усилила интенсивность атак на восточном направлении: что говорят военные

"За минувшие сутки на наших направлениях было 23 боевых столкновения, были нанесены значительные потери врагу, 555 представителей личного состава противника были безвозвратно уничтожены, а также были поражения вражеской техники и средств РЭБ", - сказал он.

Шаповал рассказал, что враг пытается заходить на подконтрольную украинским военным территорию малыми штурмовыми группами по 4-6 человек, которые заезжают на легком мототранспорте, а затем пытаются накапливаться и осуществлять штурмы группами по 25-30 человек.

Он также отметил, что в последнее время увеличилась интенсивность вражеских наступлений на 30%, что объясняется погодными условиями - дождями и туманами.

Таким образом, как подытожил Шаповал, враг пытается пробраться незаметно, но это не удается.