Росія на 30% посилила інтенсивність атак на східному напрямку: що кажуть військові

Фото: на сході України активізувалися ворожі штурмові групи (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На східному напрямку фронту ворог збільшив інтенсивність наступів на 30%. За минулу добу відбулося 23 бойові зіткнення, ворог зазнав значних втрат особового складу та техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника угруповання військ "Схід" капітана Григорія Шаповала в ефірі телемарафону.

"За минулу добу на наших напрямках було 23 бойових зіткнення, було завдано значної втрати ворогу, 555 представників особового складу противника було безповоротно знищено, а також були ураження ворожої техніки й засобів РЕБ", - сказав він.

Шаповал розповів, що ворог намагається заходити на підконтрольну українським військовим територію малими штурмовими групами по 4-6 людей, які заїжджають на легкому мототранспорті, а потім намагаються накопичуватися і здійснювати штурми групами по 25-30 чоловік.

Він також зазначив, що останнім часом збільшилася інтенсивність ворожих наступів на 30%, що пояснюється погодними умовами - дощами і туманами.

Таким чином, як підсумував Шаповал, ворог намагається пробратися непомітно, але це не вдається.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, сьогодні на Добропільському напрямку нацгвардійці завдали нищівних втрат окупантам - спалені танки та броньована техніка з автомобілями, а піхота ворога зазнала значних втрат.

До того, 13 жовтня українські військові на Добропільському напрямку відбили чергову масовану атаку російських військ.

Крім цього, ми писали, що військовий розповів про ситуацію на Покровському напрямку, ускладнення для росіян на фронті через погоду та значні втрати піхоти ворога.

