Росія на 30% посилила інтенсивність атак на східному напрямку: що кажуть військові

"За минулу добу на наших напрямках було 23 бойових зіткнення, було завдано значної втрати ворогу, 555 представників особового складу противника було безповоротно знищено, а також були ураження ворожої техніки й засобів РЕБ", - сказав він.

Шаповал розповів, що ворог намагається заходити на підконтрольну українським військовим територію малими штурмовими групами по 4-6 людей, які заїжджають на легкому мототранспорті, а потім намагаються накопичуватися і здійснювати штурми групами по 25-30 чоловік.

Він також зазначив, що останнім часом збільшилася інтенсивність ворожих наступів на 30%, що пояснюється погодними умовами - дощами і туманами.

Таким чином, як підсумував Шаповал, ворог намагається пробратися непомітно, але це не вдається.