Россия на 30% усилила интенсивность атак на восточном направлении: что говорят военные

Украина, Четверг 16 октября 2025 13:21
UA EN RU
Россия на 30% усилила интенсивность атак на восточном направлении: что говорят военные Фото: на востоке Украины активизировались вражеские штурмовые группы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На восточном направлении фронта враг увеличил интенсивность наступлений на 30%. За минувшие сутки произошло 23 боевых столкновения, враг понес значительные потери личного состава и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера группировки войск "Восток" капитана Григория Шаповала в эфире телемарафона.

"За минувшие сутки на наших направлениях было 23 боевых столкновения, были нанесены значительные потери врагу, 555 представителей личного состава противника были безвозвратно уничтожены, а также были поражения вражеской техники и средств РЭБ", - сказал он.

Шаповал рассказал, что враг пытается заходить на подконтрольную украинским военным территорию малыми штурмовыми группами по 4-6 человек, которые заезжают на легком мототранспорте, а затем пытаются накапливаться и осуществлять штурмы группами по 25-30 человек.

Он также отметил, что в последнее время увеличилась интенсивность вражеских наступлений на 30%, что объясняется погодными условиями - дождями и туманами.

Таким образом, как подытожил Шаповал, враг пытается пробраться незаметно, но это не удается.

Ситуация на фронте

Напомним, сегодня на Добропольском направлении нацгвардейцы нанесли сокрушительные потери оккупантам - сожжены танки и бронированная техника с автомобилями, а пехота врага понесла значительные потери.

До того, 13 октября украинские военные на Добропольском направлении отбили очередную массированную атаку российских войск.

Кроме этого, мы писали, что военный рассказал о ситуации на Покровском направлении, осложнения для россиян на фронте из-за погоды и значительные потери пехоты врага.

