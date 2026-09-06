Россия 20 раз атаковала Днепропетровщину, есть погибший и многочисленные разрушения

В результате массированных атак российских оккупантов по четырем районам Днепропетровской области один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

В целом сутки противник более 20 раз атаковал населенные пункты региона, применяя артиллерию и беспилотники.

Последствия ударов по Днепру

В областном центре под вражеским огнем оказались гражданские объекты и городская инфраструктура.

В результате ударов изуродован состав логистической компании, местное предприятие и гаражный кооператив.

В ходе обстрела погиб 69-летний мужчина. Еще один 49-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Кроме того, двое 19-летних юношей и 68-летняя женщина получили травмы и будут лечиться амбулаторно.

Фото: последствия ударов РФ по Днепропетровщине (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ситуация в других районах области

В Каменском районе под удар попали Вишневская и Божедаровская общины. В результате обстрелов повреждены инфраструктурные объекты, а также пострадал 26-летний мужчина (лечится амбулаторно).

В Никопольщине враг целил по райцентру, а также Покровской, Красногригоревской и Марганецкой общинах.

Повреждения получили частный дом, местная инфраструктура и автомобиль, травмирован 55-летний мужчина.

В Криворожском районе российские войска атаковали Зеленодольскую и Грушевскую общины.