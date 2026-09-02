РФ атаковала Днепр, есть погибшие и пострадавшие

2 сентября российские оккупанты совершили новую воздушную атаку на Днепр, в результате которой погибли по меньшей мере два человека.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Александр Ганжа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

В 13:13 Ганжа подтвердил, что враг снова атаковал город, в результате чего в Днепре начался пожар.

Через несколько минут он уточнил, что известно о по меньшей мере шести пострадавших среди гражданского населения.

Кроме того, под удары противника попали склады торговой сети.

"Один человек погиб из-за атаки россиян на Днепр. Спасатели деблокируют тело погибшего мужчины из-под завалов", - заявил Ганжа в 13:38.

Однако впоследствии он добавил, что количество жертв в городе возросло. По словам главы ОГА, умерла женщина, которая получила тяжелые ранения.

"Медики до последнего боролись за ее жизнь, но спасти не удалось. Искренние соболезнования родным и близким погибших", - добавил Ганжа.